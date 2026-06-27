【モデルプレス＝2026/06/27】俳優のいしだ壱成が6月27日までに自身のInstagramを更新。妹で俳優のすみれとの2ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】51歳大物俳優「雰囲気似てる」美人妹公開◆いしだ壱成、すみれとの2ショットを公開いしだは「舞台『死が二人をわかつまで』二日目無事に終わりましたー！！」とつづり、舞台のオフショットを複数枚投稿。舞台のオリジナルTシャツを着た共演者との写真などを載せている。また