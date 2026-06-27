【モデルプレス＝2026/06/27】俳優の町田啓太が6月26日に自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。【写真】35歳イケメン俳優「色気すごい」黒髪で雰囲気ガラリ◆町田啓太、黒髪スタイル公開町田は「黒髪になりました」とつづり、ライフスタイル誌「GOETHE」の9月号のオフショットを複数枚投稿。ドラマ撮影の関係で金髪にしていた髪を黒色にしたヘアスタイルを公開した。耳にかかる長さの髪をウェーブ