◇パ・リーグ西武―日本ハム（2026年6月27日ベルーナD）26日の日本ハム戦の7回に2度の自打球を左足甲に当てた西武の長谷川信哉外野手（24）が「打撲」であることが分かった。西口監督が「抹消はしない。来週の東京ドーム（30日、ソフトバンク戦）から復帰すると思う」と見通しを語った。長谷川は7回に2度自打球を左足甲に当てると、打席で苦悶の表情を浮かべた。四球を選んで出塁したが、足を引きずっていたこともあり代