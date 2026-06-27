プロ野球・オリックスは27日、森友哉選手と渡部遼人選手を1軍登録しました。森選手は上半身のコンディション不良により2日に登録を抹消。ファームでは21日から試合に出場し3試合に出場、3試合連続安打をマークするなど9打数5安打1打点と調子を上げ1軍に戻ってきました。渡部選手は今季1軍で46試合に出場し、3本塁打、10打点、11盗塁、打率.262と活躍していました。ケガのため5日に登録を抹消されその後ファームで4試合出場、打率.4