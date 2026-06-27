セレッソ大阪は27日、ジュビロ磐田からGK阿部航斗(28)が期限付き移籍で加入すると発表した。期間は27年6月30日まで。また松本山雅FCに期限付き移籍していたGK上林豪(23)が復帰する。阿部はクラブを通じ「J1の中でもビッグクラブの一員になれることを嬉しく思います。2年前に対戦相手としてYANMAR HANASAKA STADIUMでプレーした時に、最高の雰囲気の中で試合をしたのを覚えています。これからは心強い味方としてみなさんと共に