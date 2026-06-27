■ファンからも祝福の声殺到 Snow Man佐久間大介が、6月27日に誕生日を迎えたラウールへ祝福の投稿をXにポスト。あわせて、秘蔵ツーショットも公開した。 【写真・動画】佐久間公開のラウールとの秘蔵ショット＆ツーショットダンス①～② 佐久間は 「今日はうちのラウールの23歳の誕生日!!!!!!!!! らう！！！！！！誕生日おめでとーーーーー