エディオンピースウイング広島で行われた、今西和男さんをしのぶ会＝27日Jリーグ広島の総監督などを務め、4月に亡くなった今西和男さんをしのぶ会が27日、広島市のエディオンピースウイング広島で行われ、サッカー日本代表の森保一監督が恩師へのビデオメッセージを寄せた。「天国の今西さんに結果を喜んでもらえるようにすることが、自分にできる恩返し」と思いを込めた。無名の選手だった長崎日大高時代に今西さんに見いださ