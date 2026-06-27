作家の志茂田景樹さんが6月26日、自身の公式Xを更新。髪のカラーリングについて思いを綴りました。 【写真を見る】【 志茂田景樹 】髪のカラーリング「白髪を生かしまだまだ変化させます。白髪フサフサの高齢者に流行ることを願って！ 」志茂田さんは「髪のカラーリングは色々に変えてやってきました．気に入っていたのはレインボーカラー．それと今現在のカラーリングです。」と、自身のお気に入りのヘアスタイルの画像を添