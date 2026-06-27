きのう（26日）、千葉市の国道で男子高校生ら4人が乗った車が横転し、乗っていた男子高校生と10代の男性、合わせて2人が死亡しました。警察が事故の原因を調べています。きのう午後7時半ごろ、千葉市中央区の国道で「車の単独事故で3人が挟まっていて出られない」と119番通報がありました。警察が駆け付けると軽乗用車が横転していて乗っていた18歳の男子高校生と10代の男性が病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されまし