「一般戦」（２８日開幕、多摩川）黄金井力良（４０）＝埼玉・１００期・Ｂ１＝が獲得した２８号機は、２連対率が５０パーセントを超えるパワーの確かなエンジン。２７日のスタート特訓後は「ペラはもらったまま行って、班では一緒くらいだったけど、悪い感じはしないですね。特に違和感もなかったです」とまずまずの評価を下していた。２８日の初日を見据えては「素性自体は良さそうだし楽しみ」とニッコリ。「まずは前回の