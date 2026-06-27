■MLBパドレス 7ー1 ドジャース（日本時間27日、ペトコ・パーク）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのパドレス戦に今季14度目の先発登板し、4回0/3、81球を投げて被安打3、奪三振2、四死球6、失点3（自責点3）で5敗目を喫した。試合後、佐々木は「試合を通していいボールもあったり、逆に全然だったり。全体的にどれが良かったとかもないですし、球種によっ