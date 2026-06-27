2026年5月、金沢市のコンビニエンスストアで特殊詐欺の被害を未然に防いだとして従業員の女性と来店客の男性に金沢中警察署から感謝状が贈られました。感謝状を受け取ったのは、ローソン金沢有松店従業員の北野涼子さん28歳と利用客の岡義仁さん59歳です。北野さんは、2026年5月5日午後5時半ごろ、店を訪れた70代の女性が「パソコンの修理費用のために電子ギフトカード3万円分欲しい」と申し出たことを不審に思い客としてその場に