東京都江戸川区にある「しろひげ在宅診療所」（以下、「しろひげ」）。同診療所院長で医師の山中光茂さん（50）を乗せた診療車が向かったのは、高校3年生の早紀さん（仮名）の住む家だった。山中さんは彼女について説明した。【写真】年間2000人超の患者を診察、山中さんの『しろひげ在宅診療所』「2年前から診ています。脳梗塞を起こして、その影響で脳に機能障害が残っているんです。最初に診察したときはアレルギーで皮疹がす