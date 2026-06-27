▽南アフリカ―カナダ（日本時間29日午前4時・ロサンゼルス）ともに初の決勝トーナメント。カナダはカタール戦の6得点など好調の攻撃陣が先手を取りたい。韓国を破って勢いづく南アフリカはロースコアの展開に持ち込めるか。（共同）