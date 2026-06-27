日本野球機構(NPB)は27日の公示を発表。日本ハムは山粼福也投手を1軍登録しました。山粼投手は、今季1試合の先発を含む8試合に登板。ここまで12イニングを投げ防御率3.00の成績です。7日に登録抹消されると、その後は2軍で調整。直近では19日のヤクルト2軍戦で先発し、5回1失点と好投しました。この日行われる西武戦に今季2度目の先発予定で、2勝目を目指します。