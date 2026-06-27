◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２７日・マツダスタジアム）広島のフレディ・ターノック投手が来日後初めてリリーフ登板した。１点ビハインドの５回に２番手で登場。先頭・佐藤輝を１５６キロで空振り三振に封じると、大山を見逃し三振、最後は前川を変化球で空振り三振だ。圧巻の３者連続三振を奪った。ここまで８試合に先発し０勝４敗、防御率４・１０だった新助っ人。米国時代も救援経験は豊富で「経験もあるので、難