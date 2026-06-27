◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２７日・マツダスタジアム）広島・名原典彦外野手がプロ初の猛打賞をマークした。１点を追う５回１死一塁の第３打席、エンドランを仕掛けた場面で村上から右前打を放った。続く菊池が同点の中犠飛。試合は振り出しに戻った。２４日が２６歳の誕生日だった育成出身４年目。この日の試合前時点でマルチ安打１０度をマークしていたが、３安打以上はなかった。「１本よりは２本。２本よりは３