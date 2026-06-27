日本野球機構(NPB)は27日の公示を発表。西武は外崎修汰選手を登録し、茶野篤政選手を抹消しました。外崎選手は4月27日に、コンディション面の改善を目的とし腰の手術を実施。6月4日のファーム・DeNA戦で公式戦に復帰すると、12試合に出場し、1本塁打含む打率.314と回復をアピールしていました。一方抹消となった茶野篤政選手は、昨オフの現役ドラフトで西武に移籍。4月18日に今季初昇格を果たしました。出場機会が限られる中、代走