アデリーペンギンの親子＝2024年12月（秋田魁新報社・大久保瑠衣記者撮影）第66次南極観測隊に同行取材した秋田魁新報社の大久保瑠衣記者が南極で撮影した写真、映像を展示する写真展「南極にて―第66次観測隊同行記録―」が東京で7月、大阪で7〜8月に開催される。大久保記者は秋田市出身で、2006年に入社。24年12月から約4カ月間、観測隊に同行した。写真展では幻想的なオーロラや氷山などの壮大な景色、アデリーペンギンの