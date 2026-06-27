プロ野球・巨人の笹原操希選手が26日、横浜スタジアムで報道陣の取材に応じました。笹原選手は2021年の育成ドラフト4位で入団。25年に支配下契約となりますが、そのオフに再び育成契約となりました。「（キャンプ）3軍から始まったんですけど、悔しいしかなかったですね。悔しかったので、なんとかチャンスが来たら絶対やってやろう、とそれだけだった」1月31日に宮崎入りしたときには、少し行き詰まったような表情を見せていた笹