元南海、広島、巨人の西山秀二氏（58）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。“もっと評価されていい選手”に日本ハム、阪神で活躍した片岡篤史氏の名前を挙げた。PL学園―同大を経て1991年ドラフト2位でプロ入り。通算15年で1425安打、164本塁打の好成績を残した。だが、西山氏は「テレビで松坂（大輔）から三振するところばっかり映される」と指摘。さらにコーチとして在籍した阪神、中日でチーム成績