なすのヘタの取り方で損していませんか？ この方法を使えば、今より2cm分多く食べられるかも!? 今回は、夏にたくさん食べるなすだからこそ、知っておきたい裏ワザをご紹介します。 ▼なすをムダなく使える！ヘタ取りの裏ワザ 包丁の入れ方を少し変えるだけで、食べられる部分をしっかり残せる便利ワザ。なすをよく使う季節に覚えておきたいテクニックです。 ガクの部分だけを薄く削ぐように切るのがコツ 1.包丁を斜めに入れ、