２６日、新華社国家ハイエンドシンクタンクが発表した報告書「中国でのショッピング：開放的な発展がもたらす新たな機会の共有」。（宜昌＝新華社記者／殷剛）【新華社武漢6月27日】新華社国家ハイエンドシンクタンクは26日、中国湖北省宜昌市で報告書「中国でのショッピング:開放的な発展がもたらす新たな機会の共有」を発表した。報告書は、世界的な不確実性が高まる中、中国が開放的かつ包容的な姿勢で「中国でのショッピン