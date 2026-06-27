台風7号は夕方から夜遅くにかけて関東地方にかなり接近し、影響は2回目のピークを迎える見込みです。気象庁は土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。【写真を見る】【台風情報】夕方から夜遅くにかけて関東地方に接近へ鎌倉は臨時休業相次ぎ 千葉・南房総市や館山市などにレベル4土砂災害危険警報【台風7号】【中継】海には白波が千葉県最南端・南房総市千葉県の最南端に位置する南房総市からお伝えします。