アーティスト・あのが27日までに、自身のXを更新。テレビ東京で25日に放送されたドラマ『惡の華』最終話を終え、ロングヘアーの姿を公開した。【場面写真】「髪の毛伸ばしたあのちゃんも可愛い」貴重なロングヘアーのあのあのは「ドラマ『惡の華』最終話“仲村佐和”役でした。仲村を演じれたこと、主題歌「愛晩餐」を書き下ろしたこと、誇りにタカラに思います。リアルタイムで見た皆様有難う御座います。Disney+、TVerでも是