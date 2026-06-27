日本バレーボール協会は27日、日本時間28日のネーションズリーグ予選ラウンド第2週フランス大会のアメリカ戦に向け、出場メンバーの変更を発表した。イラン戦に出場したオポジットの西田有志（26、大阪ブルテオン）に代え、ミドルブロッカーの山内晶大（32、大阪ブルテオン）を再登録。リザーブは西田と郄橋健太郎（31、ジェイテクトSTINGS愛知）となる。【日程＆結果一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』勝負の第3