「広島−阪神」（２７日、マツダスタジアム）広島・床田が今季最短の４回６安打２失点（自責１）でマウンドを降りた。立ち上がりから不安定な投球が続いた。初回２死二塁は佐藤輝を二直に打ち取るも、二回は無死満塁のピンチを招く。ここで坂本を遊ゴロに打ち取り、ホームゲッツーを狙うも、捕手・石原が一塁へ悪送球。二走が生還し、先制点を献上した。四回にも１死一、三塁から高寺の打球を一塁・坂倉が本塁へ送球するも