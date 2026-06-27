女優山谷花純（29）が27日、都内で2作目の写真集「遠距離、現在此。」（KADOKAWA）発売記念イベントを開催した。30歳を目前に、11年ぶりに写真集を発売。水着カットやランジェリーカットなど、30代に近づいた“大人な”写真も収録した。現在日本中が熱狂しているサッカーW杯北中米大会も「見ています。チュニジア戦とスウェーデン戦はオンタイムで見ました」とにっこり。続けて「びっくりしたのが、サッカー選手はみんな私よりも年