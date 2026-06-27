6月26日、フェニックス・サンズがマーク・ウィリアムズと3年総額3800万ドル（約61億4,500万円）の延長契約に合意したことを発表した。 サンズは、コリン・ギレスピ、ジョーダン・グッドウィンとも今オフシーズンで複数年契約を結んでおり、今回のウィリアムズで3人目の契約延長となった。 24歳のウィリアムズはバージニア州出身で、213センチ109キロのセンター。デューク大学で