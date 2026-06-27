（台北中央社）米大リーグ、レッドソックスの鄭宗哲（24）が米東部時間26日のヤンキース戦でメジャー初安打初打点をマークした。メジャーの公式戦に出るのは今季初めて。「9番・遊撃」で先発し、二回は無死満塁から二ゴロを打って三塁走者を生還させた。四回は中堅への二塁打を放った。六回は四球を選んで出塁したものの二盗に失敗。八回は中飛に倒れた。173センチ、82キロ、右投げ左打ちの内野手。2001年南部・屛東県生まれ