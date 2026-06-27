アメリカのトランプ大統領は、建国250周年を記念して発行される、自身の肖像が入ったパスポートの見本を公開しました。【映像】建国250周年を記念して発行されるパスポートの見本トランプ大統領は26日、来月に建国250周年を迎えるのを記念して限定で発行される、表紙の内側に自身の肖像が印刷されたパスポートの見本画像をSNSで公開しました。アメリカの独立宣言の文書を背景にしたトランプ氏の上半身の肖像の下に署名が入った