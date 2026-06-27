山梨県を震源とする最大震度6弱の地震で、富士吉田市では、建物の外壁がはがれ落ちる被害がありました。防犯カメラがその瞬間を捉えていました。【映像】山梨県で最大震度6弱 外壁がはがれ落ちる瞬間商店街の防犯カメラの映像には、画面が横に大きく揺れ、建物の外壁がはがれ落ち、地面に散乱する様子が映っています。きのう午後10時28分ごろ、山梨県東部・富士五湖の深さ20キロを震源とするマグニチュード5.6の地震があり、