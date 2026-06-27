多摩川ボートの5日間開催は、27日前検日作業が行われた。26年後期で7.01と上々の数字をマークした地元の内堀学（39＝東京）が参戦で注目を集めそうなムード。引いた45号機は中堅クラスの実績だが、前検日のスタート特訓を終えて「回転が上がっていなかった割に行き足から伸びは悪くなさそうだった」とひと安心の様子。「新燃料は好きだし、まずは初日のコンディションにしっかり合わせることが大事」とレースまでに戦える状態