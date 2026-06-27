女優内田有紀（50）が27日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。初恋の相手を明かした。内田は初めて買ったCDについて聞かれると「ロッキーのテーマ」と告白。「CDっていうかカセットだった」と懐かしんだ。進行役の藤本美貴が「なんでそれを買おうと思ったんですか？」と驚くと、「シルベスター・スタローンが大好き」と明かし、当時について「小学校1、2年だったと思う」と語った。また「下敷きによ