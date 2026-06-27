フジ「月９」主演は52歳のGACKT夏ドラマのラインナップが発表された。フジテレビは看板枠である「月９」で放送する『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』の主演にＧＡＣＫＴ（52）を起用。フジでは他にも28年ぶりに連ドラで復活する『ＧＴＯ』の反町隆史（52）、『ラストノート』の内田有紀（50）と、50代俳優を３人、主演に起用した。「月９を筆頭にフジといえば若者向けの作品が多かったのですが、昨年勃発した一連のトラブ