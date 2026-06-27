モナキ 純烈の弟分グループ・モナキが27日、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」Aタイプのカップリング曲「こんなもんじゃねぇ」のMVを公開した。【動画】公開されたモナキ「こんなもんじゃねぇ」MVお披露目に至るまでのドキュメンタリー映像が既にYouTubeにて公開されているが、MVではオーディション開催からデビューのステージに至るまでの約2年間の映像が使用されている。さらに、TikTok LIVE（生配信）で