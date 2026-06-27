「猛烈な飲酒欲求が今、湧いてきておりまして、これはもう辛抱たまらん」 画面の前でソファに横たわりながら自身を映し、視聴者たちにそう語りかけるのは、お笑いコンビ・スーパーマラドーナの武智（47歳）だ。 彼は現在、禁酒しており、YouTubeチャンネル「スーパーマラドーナ武智の禁酒断酒チャンネル」では毎日のように「今日も酒を飲まなかった」ことを報告。コメント欄には、「飲むなよ！今日も見てるぞ！」「共に頑張