◇ファーム・リーグ交流戦オリックス3―1楽天（2026年6月27日楽天モバイル）オリックス投手陣が、1失点ながら楽天打線を無安打に抑える「ノーヒット1ラン」の珍記録を達成した。初回に先発・山口廉王が連続四球などで1死二、三塁とし、大坪の二ゴロの間に先制の1点を献上。2回以降は5回まで無失点に抑えた。6回からは富山凌雅、川瀬堅斗、本田仁海とつなぎ、3―1と逆転した9回は阿部将太が3者凡退に抑えた。投手5