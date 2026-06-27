SKE48の元メンバーでタレントの須田亜香里さんが自身のインスタグラムで、農産物の試食でその美味しさを大発信しています。 【写真を見る】【 須田亜香里 】「試食もたくさん！」農産物を頬張ってご満悦「次の現場でもずっととうもろこし」農産物の魅力大発信須田さんが投稿した写真の1枚目には、黄色いスイカ、とうもろこし、そして分厚い中トロが乗ったお鮨というご馳走を前にした須田さんがニッコリ笑うご満悦の表情が。「