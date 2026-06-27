タレントの友近が２７日までに自身が扮（ふん）する歌手「水谷千重子」としての公式ＳＮＳを更新。なりきりショットを公開した。インスタグラムで「７月４日土曜２１時からクセスゴ２時間スペシャル！」と告知し、「ワイドショーの全司会者と全コメンテーターを集約、凝縮したキャラを秋山ちゃんと友近ちゃんがおかしな感じでやってるわよご覧になって！」とつづって、スーツを着て司会者になり切ったお笑いトリオ「ロバート