◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２７日・マツダスタジアム）阪神・高寺望夢内野手が野選を誘い、勝ち越しに成功した。１死一、三塁からスライダーを捉えた打球が投手・床田の右足を直撃。ボールは転々と一塁方向へ。一塁・坂倉がバックホームしたが、三塁走者の坂本がホームにかえり、野選となった。先発の村上が、３回先頭・名原に左翼席へソロを浴び、同点に追いつかれた直後に貴重な１点をもぎ取った。