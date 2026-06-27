携帯端末に表示されたアンソロピックが手掛けるAI「Claude（クロード）」/Jaque Silva/NurPhoto/AP/File via CNN Newsource（CNN）米国政府は、米人工知能（AI）企業のアンソロピックに対し、同社の強力なAIモデル「Mythos（ミュトス）」を一部の企業や組織に提供することを認めた。今月初めに国家安全保障上の懸念を受けて輸出管理命令が出ていたが、ライセンス要件を見直した。6月初旬の輸出禁止以降、「アンソロピックは対象モ