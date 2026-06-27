◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月24日〜28日)予選ラウンド唯一の負けなし、6連勝と勢いに乗る日本。次戦となるアメリカ戦を前に、選手の入れ替えを発表しました。出場選手として登録されたのは、ミドルブロッカーの山内晶大選手。代わってオポジットの西田有志選手をリザーブとしました。なお、出場選手から外れた選手であっても、再び登録されることで、大会には出場することが可能です。▽入れ替え