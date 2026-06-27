６月２７日の福島４Ｒ・障害３歳以上オープン（芝２７５０メートル）で、大江原圭騎手＝美浦・フリー＝はローンウルフ（牡５歳、美浦・武市康男厩舎、父リアルインパクト）に騎乗した際に痛め、診断の結果「右足の負傷」と発表された。そのため、２８日に福島１Ｒで騎乗を予定していたシュハリ（牡６歳、美浦・粕谷昌央厩舎、父カレンブラックヒル）は、江田勇亮騎手＝美浦・田村康仁厩舎＝に乗り替わる。