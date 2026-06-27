性別の枠にとらわれない「ジェンダーレスモデル」として活動中の井手上漠（23）が、27日までに、Xを更新。ビキニの水着姿を披露した。井手上は、小花柄のイエローの水着を着てプールを楽しむ4枚の写真をXに投稿。当該ポストは27日現在、1.3万いいねを集めており、「すごくキレイ」「スタイル良すぎて見惚れちゃいます」「先取り夏満喫ですね」「写真集出して欲しいくらいきれい」と反響が広がっている。井手上は島根県隠岐郡海士町