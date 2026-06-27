ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。◆7月からSPUが進化！楽天ユーザー必見のお得な変更点楽天のサービスを利用している方は多いと思います。実際に、貯めている共通ポイントランキングや活用している経済圏ランキングでは常に楽天が上位に入っています。そこで今回は楽天ポイントがより多く貯まるサービ