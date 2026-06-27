女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年6月6日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝「このたびはPTAの委員を引き受けていただきありがとうございます！」顔も名前も知らない人から突然こんなメールが届き、「心底ゾッとした」と語るのは、小学生の娘を持つ亜美さん（仮名・41歳）。くじ引きでPTAの委員に選ばれてしまった