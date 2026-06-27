◇セ・リーグ阪神―広島（2026年6月27日マツダ）1―1の展開から阪神が下位打線で作ったチャンスで勝ち越しに成功した。1死から坂本誠志郎が左中間二塁打。ここで2回に3バントスクイズに失敗していた村上頌樹が、床田から中前打を放ち、チャンスを拡大。高寺望夢の投手強襲打が、一塁・坂倉の野選となる間に勝ち越した。広島が7番に床田を入れて、スタンドをどよめかせていたが、村上もバットでも負けないと意地を見せた