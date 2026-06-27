阪神・高橋遥人投手（30）があす28日の広島戦（マツダ）に先発する。「いつも通りしっかり先頭を切って、ランナー出してから後の打者に繋げないようにやるので、とにかく先頭を切るとこと、ストライク先行したいです」目下、開幕から無傷の9連勝で6月も月間3戦3勝、防御率1・64。開幕10連勝をかけたマウンドとなるが「いつも通り。しっかり試合をつくれるようにやるだけです」と淡々と話した。今季バッテリーを組んできた