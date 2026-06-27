大阪市西成区のコンビニエンスストアで、性別不明の人物が店員の男性に包丁のような物を見せて脅し、現金１万円などを奪って逃走しました。 警察によりますと、２７日午前１１時２０分すぎ、大阪市西成区鶴見橋のコンビニエンスストアのレジで、店員の男性がピンク色のマスクをつけた人物に応対しようとしたところ、所持していたショルダーバッグから包丁のような物を取り出し「金を出せ」と脅迫したということです。 店員